В аварии в Улан-Удэ пострадал водитель такси

Сегодня ночью в 102 микрорайоне Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Филдер» и такси.
В результате аварии серьёзно пострадал водитель такси. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
По словам очевидцев, в результате дорожного инцидента также пострадал пассажир такси и водитель «Тойоты».
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
Водителя такси оперировали в больнице. Сейчас его родственники ищут очевидцев аварии. Все, кто знает подробности инцидента, могут сообщить Наталье - маме пострадавшего в соцсети: https://vk.com/id345791804.
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