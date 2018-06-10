В аварии в Улан-Удэ пострадал водитель такси

Сегодня ночью в 102 микрорайоне Улан-Удэ произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Филдер» и такси.В результате аварии серьёзно пострадал водитель такси. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, в результате дорожного инцидента также пострадал пассажир такси и водитель «Тойоты».

Водителя такси оперировали в больнице. Сейчас его родственники ищут очевидцев аварии. Все, кто знает подробности инцидента, могут сообщить Наталье - маме пострадавшего в соцсети: https://vk.com/id345791804.

Читают сейчас

В Иркутской области работник лесничества набрала взяток на 228 тысяч Происшествия, Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего специалиста территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству