В Ангарске школьники обчистили дом одноклассника

Они украли у него ноутбук и спиртное



Два школьника в Ангарске решили ограбить своего друга, чтобы заработать легкие деньги. После уроков они следили за товарищем и ждали, когда тот покинет дом.



На третий день слежки, когда их одноклассник ушёл гулять с друзьями, они проникли во двор дома. Там они нашли ключи и проникли в жилище.



Подростки не нашли в доме денег. Тогда они решили похитить ноутбук, сотовые телефоны, игровую приставку, сувенирный нож и несколько бутылок спиртного, на общую сумму 66 тысяч рублей. Похищенное сложили в свои рюкзаки и, закрыв дом на ключ, скрылись.



Вечером, когда хозяева с сыном вернулись домой, они обнаружили пропажу и позвонили в полицию.



В суде потерпевшие просили строго обвиняемых не наказывать, пояснили, что они принесли извинения, частично возвратили украденное.



Причину совершения молодыми людьми преступления суд находит в ослабленном контроле за их поведением со стороны родителей, а также отсутствии у подростков организации досуга, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



Суд назначил 16-летним парням наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

