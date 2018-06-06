С заявлением в полицию хозяйка гаджета обратилась спустя 10 дней
Накануне вечером в полицию Улан-Удэ поступило заявление от местной жительницы о том, что ночью 27 мая в одном из увеселительных заведений Советского района неизвестный украл её сотовый телефон, оставленный на стуле. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Подозревается: мужчина европейской внешности, на вид 20-25 лет, рост около 180 см., среднего телосложения, волосы светлые.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Стражи порядка обращаются ко всем, кто располагает информацией о личности подозреваемого и позвонить по телефонам: 21-02-02, 29-58-02, 89140503984, 89025622930 или 102.
В Улан-Удэ разыскивают вора телефона
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