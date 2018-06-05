«Почта России» заменила жительнице Бурятии дорогую шубу двумя бутылками алкоголя

Жительница Бурятии отсудила денежную компенсацию с ФГУП «Почта России» в 100 тысяч рублей



В конце марта 2014 года женщина через почтовое отделение Курумканского ОПС отправила в Санкт-Петербург вещи, в том числе шубу стоимостью 100 тысяч рублей. Вещи оператором почтовой связи были приняты, задокументированы описью и отправлены двумя посылками.



Однако, когда посылки были вскрыты адресатом, описей вложения ни в одной из посылок не имелось, пропала шуба, зато в посылку были вложены 2 бутылки алкогольных напитков.



По выводам комиссии, созданной в Курумканском ОСП, посылки вскрывались, а затем были заново проклеены.



По данному факту возбуждено уголовное дело. «Почта России» же выплатило женщине вместо украденной дорогой шубы всего 3,7 тысяч рублей. Тогда она отправилась в суд.



Советский районный суд Улан-Удэ частично встал на ей сторону, присудив компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч руб и штраф в 5 тысяч руб.



Не согласившись с данным решением, жительница Бурятии обжаловала его в Верховный суд республики.



В суде апелляционной инстанции уточнили, что для определения размера материального ущерба следовало руководствоваться законом о почтовой связи, то есть в случае утраты или порчи части вложения почтового отправления с объявленной ценностью ущерб возмещается в размере объявленной ценности, указанной отправителем в описи.



В приложенной к материалам дела описи вложения указано четыре наименования товара, в том числе шуба с объявленной ценностью 100 тысяч руб. Таким образом, возмещению подлежит полная стоимость шубы за вычетом выплаченных в досудебном порядке денег



Также с ФГУП «Почта России» в пользу истца взыскан штраф в 53 тысячи рублей.



Решение вступило в силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

