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Житель Бурятии избил приятеля лопатой

Житель Бурятии избил приятеля лопатой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дебоширу грозит 10 лет лишения свободы

В Кабанский районный суд поступило уголовное дело местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как установлено органами предварительного следствия, во время распития спиртных напитков между ним и собутыльником произошла ссора. В результате обвиняемый нанёс потерпевшему удары совковой лопатой по голове. А также кулаком и ногой по голове и грудной клетке, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Мужчине грозит лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба суда.
 
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