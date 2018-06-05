Житель Бурятии избил приятеля лопатой

Дебоширу грозит 10 лет лишения свободы



В Кабанский районный суд поступило уголовное дело местного жителя. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Как установлено органами предварительного следствия, во время распития спиртных напитков между ним и собутыльником произошла ссора. В результате обвиняемый нанёс потерпевшему удары совковой лопатой по голове. А также кулаком и ногой по голове и грудной клетке, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.



Мужчине грозит лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба суда.

