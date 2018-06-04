Компания в Бурятии скостила 18 млн налогов при помощи «однодневок»

Следователи республики борются с фирмами, созданными специально для уклонения от налогов
В суд направлено уголовное дело руководителя одной организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Установлено, что обвиняемый посредством создания фиктивного документооборота с фирмами-«однодневками» незаконно получил право на 18 миллионов рублей налоговых вычетов по НДС.
Руководителю данной компании также было предъявлено обвинение в незаконном обороте лекарственных средств – медицинского кислорода.
В Бурятии на базе СУ СКР специально создана группа следователей с углубленными познаниями экономики, финансов и налогообложения, которая занимается непосредственно расследованием преступлений в сфере экономической деятельности.
За прошлый год они возбудили 20 уголовных дел о совершении налоговых преступлений. За истекший период этого года - 5 уголовных дел. Также в производстве находилось 3 уголовных дела о хищении бюджетных средств путем незаконного возмещения предпринимателями налога на добавленную стоимость на основании подложных документов налоговой отчётности.
Последние несколько лет все чаще недобросовестные налогоплательщики, снижая свою налоговую нагрузку, предоставляют в налоговые органы фиктивные декларации о заключении контрактов с подставными лицами (фирмами-«однодневками»).
За 12 месяцев 2016 года было возбуждено только 5 уголовных дел, связанных с использованием фирм-«однодневок». А за 2017 год таких уголовных дел насчитывалось уже в два раза больше - 10.
- Ещё одна разновидность махинаций с фирмами-однодневками уже носит признаки хищения. Она связана с противоправным возмещением НДС из бюджета посредством использования фиктивного документооборота с фирмами-«однодневками». Таковые деяния уже являются мошенничеством и влекут ответственность до 10 лет лишения свободы, - отмечают следователи.
С целью профилактики следственное управление также выявляет лиц, обеспечивающих регистрацию фирм-«однодневок». В прошлого году возбуждено 5 уголовных дел по фактам создания юридических лиц, предназначенных для уклонения от уплаты налогов.
К примеру, в начале прошлого года в суд направлено уголовное дело местного жителя. Он занимался подбором подставных лиц для незаконного образования юридических лиц, получал у них паспорта, используя которые производил регистрацию фирм-«однодневок». По делу вынесен обвинительный приговор.
В прошлом году также направлены в суд уголовные дела ещё одного местного жителя, обвиняемого в нескольких эпизодах совершения аналогичных преступлений и лица, предоставившего ему свой паспорт для образования фирмы-«однодневки».
- Представление своего паспорта для образования (создания, реорганизации) юридического лица является также уголовно-наказуемым деянием, - отмечают в СУ СКР по Бурятии.
Компания в Бурятии скостила 18 млн налогов при помощи «однодневок»
Происшествия, Фото:
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