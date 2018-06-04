В Иркутске ищут свидетелей пожара в «Комсомолле»

Следователи Главного следственного управления СКР призывают всех, кто 1 июня присутствовал с детьми на представлении с демонстрацией опытов в иркутском ТРЦ «Комсомолл», обратиться в следственные органы по круглосуточному телефону дежурного: 8 (3952) 26-18-00.
- Вся полученная информация будет тщательнейшим образом исследована, проверена и учтена при производстве предварительного расследования по уголовному делу, с целью установления наиболее полной картины происшествия, выявления всех причин и условий, способствовавших трагедии, а также лиц в ней виновных, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в пятницу на третьем этаже торгового центра «Комсомолл» в Иркутске, где расположен научно-развлекательный центр «Гравитация». Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился. Дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.
По информации областного минздрава, пострадали восемь человек от 5 до 13 лет. Все были доставлены в городскую клиническую больницу №3. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог до 25% тела. Мальчик помещён в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.
По факту следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования задержаны экскурсоводы и технический директор коммерческой организации, которая арендовала помещение, где пострадали дети.
В областном управлении МЧС сообщили, что система оповещения в ТЦ в момент прибытия пожарных не работала, а администрация торгового центра не провела эвакуацию, несмотря на угрозу пожара.
Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре в торговом центре Иркутска в центральный аппарат СК России.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после происшествия предложила регламентировать современные развлечения для детей.
- После всего, что уже произошло, допускать подобное! – заявила она. - Трагедия в Кемерове не стала уроком?
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Дело о пожаре в иркутском ТРЦ «Комсомолл» передано в центральный аппарат СКР
МЧС: Система оповещения в ТЦ в Иркутске в момент прибытия пожарных не работала