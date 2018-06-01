МЧС: Система оповещения в ТЦ в Иркутске в момент прибытия пожарных не работала

По данным ведомства, охрана торгового центра также не предприняла мер для эвакуации посетителей



Система оповещения о пожаре в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске, где произошло возгорание жидкости, в результате которого пострадали восемь детей, не работала в момент прибытия пожарных, охрана также не предприняла мер для эвакуации посетителей, сообщил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.



- На момент прибытия [пожарных подразделений], торговый центр работал еще в полном объеме, система оповещения в здании включена не была... Где-то пришлось ... кричать: «срочно покиньте здание", охрана, к сожалению безмолвствовала», - говорится в комментарии спасателя.



Нелюбов также отметил, что на месте ЧП пожарные установили, что на третьем этаже комплекса в одном из помещений проходило мероприятие для детей - там находилось около 60 человек. По данным пресс-службы МЧС, к трагическим последствиям привели грубые нарушения техники безопасности, которые были допущены во время развлекательного эксперимента для детей.



В пятницу в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости, от которого, по информации регионального минздрава, пострадали восемь детей. Воспламенение произошло на третьем этаже торгового центра, где расположен научно-развлекательный центр «Гравитация», на площади 1 квадратный метр, оно было ликвидировано.



По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования задержаны экскурсоводы и технический директор коммерческой организации, которая арендовала помещение, где пострадали дети. В областном управлении МЧС также раньше сообщали ТАСС, что администрация торгового центра не провела эвакуацию людей, несмотря на угрозу пожара и поэтому ведомство попросит следователей учесть этот факт во время расследования уголовного дела.

