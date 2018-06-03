Детский омбудсмен России прокомментировала ЧП в Иркутске: «Преступное безумие»

Анна Кузнецова считает необходимым регламентировать современные развлечения для детей



В торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» восемь детей пострадали в результате химического опыта. Произошел взрыв колбы, химическое вещество и осколки попали на детей, которые сидели на первом ряду. Дети получили термические ожоги и сейчас находятся в ожоговом отделении Иркутской городской клинической больницы.



Анна Кузнецова считает необходимым регламентировать современные развлечения для детей



- Преступное безумие – после всего, что уже произошло, допускать подобное! – заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. - Трагедия в Кемерове не стала уроком?! Сейчас, когда во многих регионах России усилены проверочные мероприятия в местах массового скопления людей, в Иркутске, напротив, подвергли детей колоссальной опасности! Я призываю применить самые строгие к меры виновным в ЧП! Вновь возникает вопрос о необходимости регламентации современных развлечений для детей. Прошу родителей быть ещё бдительнее, так как, несмотря на принимаемые меры, есть те, кто игнорирует само понятие безопасности в угоду выгоде.



Естественно, находимся на связи с Иркутском. В первую очередь получаем информацию о состоянии детей. Их здоровье сегодня – самый главный вопрос.



На месте работают сотрудники Следственного комитета, органы полиции и МЧС, уполномоченный по правам ребенка Иркутской области, возбуждено уголовное дело.









