Дело о пожаре в иркутском ТРЦ «Комсомолл» передано в центральный аппарат СКР





Следователи призывают всех, кто 1 июня присутствовал с детьми на представлении с демонстрацией опытов в помещении центра, обратиться в следственные органы по круглосуточному телефону дежурного: 8 (3952) 26-18-00.



Вся полученная информация будет тщательнейшим образом исследована, проверена и учтена при производстве предварительного расследования по уголовному делу, с целью установления наиболее полной картины происшествия, выявления всех причин и условий, способствовавших трагедии, а также лиц в ней виновных.

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело по факту пожара в ТРЦ «Комсомолл» города Иркутска, в результате которого пострадали дети, передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России.Председатель СК России поручил обеспечить тщательное расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба СКР.