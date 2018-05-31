В Бурятия работник РЖД попал под уголовное дело за передачу знакомому 1000 шпал

23 марта возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» по факту превышения должностных полномочий.



Установлено, что в октябре 2017 года он дал указание своим подчиненным о безвозмездной передаче знакомому 1000 старогодних железнодорожных шпал.



Во исполнение указания руководителя работниками ОАО «РЖД» организована транспортировка шпал между станциями Онохой – Таловка. В результате нецелевого использования рабочей силы, техники и подвижного железнодорожного состава ОАО «РЖД» причинен ущерб на сумму более 140 тысяч рублей.



По результатам расследования уголовного дела следователем перед судом возбуждено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мотивом принятия такого решения послужили положительная характеристика и поведение обвиняемого, поскольку мужчина впервые совершил преступление средней тяжести, раскаялся, активно способствовал следствию, давая правдивые и подробные показания, полностью возместил ущерб.



4 мая 2018 года Прибайкальским районным судом с учетом мнения прокурора ходатайство следователя удовлетворено – уголовное дело прекращено и ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

