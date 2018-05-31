Авария произошла в сотых кварталах
Сегодня около 10 часов утра в 105 микрорайоне города произошло ДТП. По словам очевидцев, «Тойота Аллион» выехала на проезжую часть с второстепенной дороги, не уступив дорогу грузовику «Исузу».
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Однако автомобили получили серьёзные механические повреждения. У легковушки передняя часть автомобиля буквально «снесена».
В Улан-Удэ столкнулись легковушка и грузовик
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