В Улан-Удэ столкнулись легковушка и грузовик

Авария произошла в сотых кварталах



Сегодня около 10 часов утра в 105 микрорайоне города произошло ДТП. По словам очевидцев, «Тойота Аллион» выехала на проезжую часть с второстепенной дороги, не уступив дорогу грузовику «Исузу».



По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Однако автомобили получили серьёзные механические повреждения. У легковушки передняя часть автомобиля буквально «снесена».

