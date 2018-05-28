Улан-удэнец убил мужчину и оставил труп с его парализованной женой



По подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний молодой человек, проживающий неподалёку. В ходе проведенного допроса он признался в причастности к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим. На основании тех доказательств, которые следствием собраны в ходе первоначальных процессуальных действий, молодому человеку уже предъявлено предварительное обвинение.



По данным следствия, потерпевший мужчина проживал в частном доме и ухаживал за своей больной парализованной женой. 25 мая, после получения пенсии, в течение дня он употреблял алкогольные напитки, а ночью направился в близлежащий круглосуточный магазин за очередной порцией спиртного. Возле магазина мужчина повстречал малознакомого пьяного молодого человека, проживающего неподалёку, с которым разговорился и пригласил к себе домой, сообщает пресс-служба СУ СКР Бурятии.



Сделав покупки, они пришли в дом к мужчине и продолжили возлияния. Во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода возникла ссора, переросшая в драку, во время которой молодой человек схватил металлическую лопатку и нанёс ей несколько ударов по голове хозяина дома.





- Затем злоумышленник нанёс ещё несколько ударов ногами по голове упавшего мужчины, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия, - уточняют в Следкоме.



Осмотревшись, молодой человек похитил из дома телевизор и тележку для его перевозки, после чего скрылся с места происшествия. Следующим утром в дом к родителям приехала дочь, которая обнаружила тело отца и позвонила в правоохранительные органы.



Следствием совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции рядом с местом происшествия установлены домовладения, где имелась система наружного видеонаблюдения. При просмотре записей были обнаружены фрагменты, где потерпевший мужчина проходил мимо в компании молодого человека, личность которого вскоре была установлена, после чего произведено его задержание.





В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого молодого человека меры пресечения в виде содержания под стражей.

26 мая днём в одном из домов по улице Залесная в городе Улан-Удэ было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными травмами головы. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело.