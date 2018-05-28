4 военных из Забайкалья погибли в Сирии



По предварительным данным источников, погибли при артобстреле четыре забайкальца и два жителя Башкирии, проходивших службу в Забайкальском крае. Присутствовавшие на церемонии прощания в Чите сообщили, что «тела других» отправлены «в район».



Погибший офицер — старший лейтенант Сергей Елин — 32 года. Его похоронят на кладбище в районе Песчанка. Второй читинец — сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения, похороны которого пройдут на Центральном кладбище. Оба военных служили в 200-й артбригаде, основной пункт дислокации которой — закрытый посёлок Горный в Улётовском районе.



Останки погибших доставили в Читу в закрытых гробах и не открывали для родственников на церемонии прощания.



Где и когда будут похоронены другие забайкальцы, тела которых отправили к родственникам за пределами Читы, неизвестно.



Минобороны официально подтвердило гибель четырёх российских военных при нападении боевиков в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.



Боевые действия начались из-за ночной атаки нескольких мобильных групп террористов на артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.



Во время боя, который длился около часа, военнослужащие убили 43 террориста и уничтожили шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.



Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.



Старшего лейтенанта и сержанта 200-й артиллерийской бригады, тела которых были доставлены из Сирии, 27 мая похоронили на двух кладбищах в Чите, сообщает «Чита.Ру», присутствовавший на церемонии прощания.