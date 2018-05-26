ДТП произошло на перекрестке в центре города
Сегодня в десять утра на перекрестке улиц Банзарова и Калинина произошло ДТП.
Грузовик «Исузу Форвард», выезжая со стороны Калинина на улицу Банзарова задним ходом, задел припаркованную «Зонду Аккорд». Пострадавших в ДТП нет.
Читайте также:
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пешехода
В Улан-Удэ водитель без прав сбил школьницу и сбежал
Жертву ДТП в Улан-Удэ вытаскивали из машины спасатели
Ехавший задним ходом в Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В карманах оказались ценные вещи
ДТП произошло на перекрестке в центре города
Полицейские не только охраняли порядок на последнем звонке, ни и провели профилактическую акцию
Начинается слушание уголовного дела по факту аварии с одной жертвой и одним пострадавшим
Потребителей запитали от резервных источников питания
Мужчина приходил в кооператив через реку
С собой у него было наркотическое вещество
Участковый легко раскрыл преступление
Трое читинцев уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов
Возбуждено уголовное дело за кражу
Уже несколько дней в республике не регистрируют действующих очагов
Женщина оштрафована за рукоприкладство
Население левобережья оставалось без электричества целыми улицами и дачными товариществами
Также преступники прихватили из закрытого заведения технику
Происшествия, 25.05.2018
Кяхтинский районный суд вынес приговор за попытку провезти патроны в соседнюю страну