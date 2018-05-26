Ехавший задним ходом в Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку

Сегодня в десять утра на перекрестке улиц Банзарова и Калинина произошло ДТП.Грузовик «Исузу Форвард», выезжая со стороны Калинина на улицу Банзарова задним ходом, задел припаркованную «Зонду Аккорд». Пострадавших в ДТП нет.Читайте также: