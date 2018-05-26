В лесах Бурятии нет ни одного пожара

Уже несколько дней в республике не регистрируют действующих очагов
По состоянию на утро 26 мая в целом по России действовал 21 лесной пожар на площади 1,1 тысячи гектаров. Ни один очаг не зарегистрирован в Бурятии, сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
По данным учреждения, в республике уже четыре дня не регистрируется действующих пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», последние возгорания были потушены ещё 21 мая. В том числе смертельный в Курумканском районе, в котором погибли два сотрудника лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза.
На территории Курумканского района действует режим ЧС, на остальной территории республики - особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
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Происшествия, Фото:
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