В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали



В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Ad» от полученных травм скончался на месте, трое его пассажиров получили различные травмы. Травмы различной степени тяжести также получили водитель «Toyota Ipsum» и его пассажир. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, сообщили в МВД Бурятии.









- Один пассажир «Ипсума» находится в коме, девушка-пассажирка получила перелом таза. Таксист не работал, со слов собственника машины, он собирался её сдавать в аренду, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД Бурятии.







Следователями специализированного следственного отдела по расследованию ДТП СУ МВД по Республике Бурятия по данному факту проводится проверка.