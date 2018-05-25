Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали

В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ, МВД Бурятии
В Октябрьском районе в ДТП с погибшим серьёзные травмы получили пять человек

25 мая около 00:40 в Октябрьском районе произошло ДТП. Водитель автомашины «Nissan Ad» с символикой такси, следуя по ул. Крылова в направлении ул. Шумяцкого, в районе дома № 59 не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной «Toyota Ipsum».


 

В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Ad» от полученных травм скончался на месте, трое его пассажиров получили различные травмы. Травмы различной степени тяжести также получили водитель «Toyota Ipsum» и его пассажир. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, сообщили в МВД Бурятии.


- Один пассажир «Ипсума» находится в коме, девушка-пассажирка получила перелом таза. Таксист не работал, со слов собственника машины, он собирался её сдавать в аренду, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД Бурятии.


Следователями специализированного следственного отдела по расследованию ДТП СУ МВД по Республике Бурятия по данному факту проводится проверка.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали
В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали
Происшествия, 25.05.2018
В Октябрьском районе в ДТП с погибшим серьёзные травмы получили пять человек (Фото, Видео)
Общественники проводят мониторинг пожароопасных свалок в Бурятии
Происшествия, 24.05.2018
Активисты в рамках совместной работы с МЧС проводят мониторинг объектов и территорий, создающих угрозу возникновения пожаров
Забайкальский хирург переехал в Улан-Удэ: Я не убийца и никуда не убегал!
Происшествия, 24.05.2018
История хирурга Петровск-Забайкальской районной больницы Игоря Машукова облетела всю страну. Врача подозревают в смерти пациентки Ирины Земляковой
СКР: Чиновники пытались нажиться на сохранении старейшего за Байкалом храма
Происшествия, 24.05.2018
Следователи завершили расследование уголовного дела бывших руководители Службы единого заказчика Забайкальского края
В Иркутске вор сам сдался полиции, увидев ролик с кражей в «Инстаграме»
Происшествия, 24.05.2018
В Иркутске благодаря видеоориентировке полиции, распространенной в социальных сетях и средствах массовой информации, раскрыта кража
Ангарчанке не удалось переложить вину за смертельное ДТП на экс-мужа
Происшествия, 24.05.2018
Следователи МВД закончили расследование уголовного дела по факту дорожного происшествия, в результате которого погибли двое граждан
Житель Иркутской области застрелил и сжёг знакомого
Происшествия, 24.05.2018
В суде вину он не признал и получил серьёзное наказание
Больше 3 тысяч сим-карт изъяли в Иркутской области
Происшествия, 24.05.2018
За нарушение оштрафовали 89 человек
Пьяная якутянка зарезала собутыльника
Пьяная якутянка зарезала собутыльника
Происшествия, 24.05.2018
А также она попыталась расправиться со знакомой
Дачница погибла на пожаре в Иркутской области
Дачница погибла на пожаре в Иркутской области
Происшествия, 24.05.2018
Возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки
Собравший коноплю житель Бурятии получил штраф
Происшествия, 24.05.2018
Суд учёл смягчающие обстоятельства
Продавца в Иркутске осудили за контрафактные кроссовки «Адидас»
Происшествия, 24.05.2018
Суд назначил женщине штраф в двукратном размере стоимости товара
В Бурятии пьяный пенсионер до смерти избил жену
В Бурятии пьяный пенсионер до смерти избил жену
Происшествия, 24.05.2018
Мужчина избивал супругу и таскал за волосы по дому, желая проучить
Забайкалец лишился телефона, одолжив его незнакомцу
Происшествия, 24.05.2018
Преступление раскрыли по горячим следам

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^