В Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали

В Октябрьском районе в ДТП с погибшим серьёзные травмы получили пять человек
25 мая около 00:40 в Октябрьском районе произошло ДТП. Водитель автомашины «Nissan Ad» с символикой такси, следуя по ул. Крылова в направлении ул. Шумяцкого, в районе дома № 59 не справился с рулевым управлением. Он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной автомашиной «Toyota Ipsum».
В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Ad» от полученных травм скончался на месте, трое его пассажиров получили различные травмы. Травмы различной степени тяжести также получили водитель «Toyota Ipsum» и его пассажир. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города, сообщили в МВД Бурятии.
- Один пассажир «Ипсума» находится в коме, девушка-пассажирка получила перелом таза. Таксист не работал, со слов собственника машины, он собирался её сдавать в аренду, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД Бурятии.
Следователями специализированного следственного отдела по расследованию ДТП СУ МВД по Республике Бурятия по данному факту проводится проверка.