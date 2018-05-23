В Улан-Удэ пьяный водитель сбежал с места ДТП





Накануне около девяти часов вечера в Октябрьском районе произошло ДТП. По словам очевидцев, 35-летний мужчина в алкогольном опьянении за рулём «Хонды Партнёр», двигаясь со стороны посёлка Зверосовхоз, врезался в «Хонду Аккорд».В «Аккорде» находились трое мужчин, по счастливой случайности они не пострадали. Но как рассказывают свидетели аварии, виновник ДТП получил травму головы.– У него фонтаном брызгала кровь. А пока потерпевшие были в замешательстве – виновник убежал с места происшествия, – добавляют очевидцы.Автомобили получили серьёзные повреждения.