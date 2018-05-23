Приятель угнал авто спящего читинца

Друзья распивали вместе алкоголь



В ночь на 22 мая с заявлением в полицию обратился 46-летний читинец. По словам потерпевшего он распивал у себя дома спиртные напитки со своим знакомым. После застолья мужчина уснул, а его товарищ, воспользовавшись ситуацией, взял ключи и угнал у него автомашину «Тойота Карина» с автостоянки.



Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, от него получены признательные показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Угнанный автомобиль изъят и возвращён владельцу в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

