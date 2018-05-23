Подросток отобрал у улан-удэнца макбук и смартфон



Полицейскими в Улан-Удэ задержан 17-летний горожанин, подозреваемый в грабеже.



Установлено, что подозреваемый и потерпевший познакомились во время распития спиртных напитков в кафе. Ночью они решили продолжить застолье в другом месте, а, когда на такси подъехали к одному из торговых павильонов в 110 микрорайоне, злоумышленник отобрал у 31-летнего собутыльника макбук и смарфон. Ущерб составил 131 тысячу рублей.



Подозреваемый ранее не судим, учится в техникуме.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

