Подросток отобрал у улан-удэнца макбук и смартфон

Ущерб составил 131 тысячу рублей
Полицейскими в Улан-Удэ задержан 17-летний горожанин, подозреваемый в грабеже.
Установлено, что подозреваемый и потерпевший познакомились во время распития спиртных напитков в кафе. Ночью они решили продолжить застолье в другом месте, а, когда на такси подъехали к одному из торговых павильонов в 110 микрорайоне, злоумышленник отобрал у 31-летнего собутыльника макбук и смарфон. Ущерб составил 131 тысячу рублей.
Подозреваемый ранее не судим, учится в техникуме.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Ущерб составил 131 тысячу рублей
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