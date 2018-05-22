В Улан-Удэ неизвестные избили хозяина породистого щенка при попытке украсть его

Вечером 20 мая в больницу с травмами головы был доставлен 27-летний горожанин
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Полицейскими установлено, что молодой человек вместе с супругой зашел в магазин на улице Борсоева. Граждане оставили собаку – щенка немецкой овчарки – возле двери, а когда вышли из торговой точки, увидели, что их питомца пытаются увести трое мужчин.
Хозяин собаки потребовал вернуть животное, но злоумышленники в ответ избили его.
Один из нападавших был зафиксирован камерой видеонаблюдения в магазине.
Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 28-30 лет, рост 175-180 см., волосы черные с проседью.
Был одет в толстовку серого цвета с капюшоном, темные джинсы, черные туфли со шнурками, на левой руке спортивные часы.
- При наличии какой-либо информации об обстоятельствах происшествия, личностях злоумышленников и их местонахождении просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 21-02-02, 102 или 112, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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