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В Улан-Удэ сотрудники «Ольхона» заболели сальмонеллёзом

В Улан-Удэ сотрудники «Ольхона» заболели сальмонеллёзом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Работники думали, что отравились в корпоративной столовой магазина стройматериалов

На прошлой неделе двое работников магазина стройматериалов «Ольхон» с сальмонеллезом обратились в больницу. Среди сотрудников появилась информация, что инфекция распространяется через корпоративную столовую.

Однако, как уточнили «Байкал-Daily» пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике Бурятия, люди заразились не в столовой, а в другом месте. Центр гигиены провёл обследование и не нашёл нарушений в работе столовой.

- Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Бурятия» незамедлительно проведено эпидемиологическое обследование столовой предприятия с отбором проб пищевых продуктов и готовых блюд, воды, смывов, дезинфицирующих средств. Обследованы все контактные лица, персонал столовой и торгового центра. Всего отобрана 171 проба. Результаты исследования проб отрицательные, что свидетельствует об отсутствии связи заболевания с торговым центром, - пояснили «Байкал-Daily» республиканском Роспотребнадзоре.

Кроме того, в надзорном органе рассказали, до проведения эпидемиологического расследования руководство «Ольхона» приостанавливало работу столовой внутренним приказом для выяснения обстоятельств.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе этого года в сети столовых общественного питания «ШулэнДо» массово отравилось более 130 человек. Люди заразились сальмонеллёзом, съев салат. Роспотребнадзор выявил массу нарушений, полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Сеть кафе закрывали на 90 дней, однако открыли раньше срока. Сейчас «Шулэн До» работает в обычном режиме.

Справка:

Сальмонеллёз (salmonellosis) ‑ острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella (кроме брюшного тифа и паратифов), попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения. Сальмонеллёзом можно заразиться при употреблении мяса животных и птиц, яиц, через загрязнённую воду ‑ при её питье или купании. 
 
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