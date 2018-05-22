В Улан-Удэ сотрудники «Ольхона» заболели сальмонеллёзом



Сальмонеллёз (salmonellosis) ‑ острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella (кроме брюшного тифа и паратифов), попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения. Сальмонеллёзом можно заразиться при употреблении мяса животных и птиц, яиц, через загрязнённую воду ‑ при её питье или купании.



Как сообщал «Байкал-Daily», в январе этого года в сети столовых общественного питания «ШулэнДо» массово отравилось более 130 человек. Люди заразились сальмонеллёзом, съев салат. Роспотребнадзор выявил массу нарушений, полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Сеть кафе закрывали на 90 дней, однако открыли раньше срока. Сейчас «Шулэн До» работает в обычном режиме.