В Иркутской области пьяная женщина-водитель сбила двух детей на велосипеде

Она помещена в изолятор временного содержания
ДТП произошло в шестом часу вечера 9 мая на улице Суворова в Тайшете. В районе площади Юбилейной под колёсами автомобиля «Тойота Виста» оказались двое 10-летних мальчиков. Они пересекали проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода на одном велосипеде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Оба ребёнка были госпитализированы. Один из них с переломами и ушибами находится в тяжёлом состоянии.
Как показало медицинское освидетельствование, управлявшая иномаркой 33-летняя местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённые лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. Следственные органы будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.
Ранее за нарушение правил дорожного движения водитель была привлечена к административной ответственности. По решению суда ей было назначено 40 часов обязательных работ и штраф.
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