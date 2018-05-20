В Иркутской области пьяная женщина-водитель сбила двух детей на велосипеде

Она помещена в изолятор временного содержания



ДТП произошло в шестом часу вечера 9 мая на улице Суворова в Тайшете. В районе площади Юбилейной под колёсами автомобиля «Тойота Виста» оказались двое 10-летних мальчиков. Они пересекали проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода на одном велосипеде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Оба ребёнка были госпитализированы. Один из них с переломами и ушибами находится в тяжёлом состоянии.



Как показало медицинское освидетельствование, управлявшая иномаркой 33-летняя местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённые лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».





Женщина задержана и помещена в изолятор временного содержания. Следственные органы будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.



Ранее за нарушение правил дорожного движения водитель была привлечена к административной ответственности. По решению суда ей было назначено 40 часов обязательных работ и штраф.



