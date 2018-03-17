Нападавшие на школу в Улан-Удэ останутся под стражей

16-го марта в Советском районном суде Улан-Удэ состоялось рассмотрение ходатайств следователя о продлении срока содержания под стражей ещё двоим обвиняемым в нападении на школу в Сосновом Бору
Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на 4 месяца.
Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховном суде Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вооружённый топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе № 5, после чего поджёг учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Две семиклассницы получили тяжёлые травмы - одна девочка была в медицинской коме из-за травмы головы, второй нападавший отрубил два пальца. Девочки перенесли серьёзные операции и сейчас находятся на лечении в Санкт-Петербурге.
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