Нападавшие на школу в Улан-Удэ останутся под стражей

Постановлением суда данные ходатайства были удовлетворены, в отношении обоих несовершеннолетних срок содержания под стражей продлен на 4 месяца.Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховном суде Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», вооружённый топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе № 5, после чего поджёг учебное помещение и ранил себя ножом. В результате были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Две семиклассницы получили тяжёлые травмы - одна девочка была в медицинской коме из-за травмы головы, второй нападавший отрубил два пальца. Девочки перенесли серьёзные операции и сейчас находятся на лечении в Санкт-Петербурге.