Ощутимые толчки почувствовали сегодня жители и Иркутской области, и Бурятии
Сегодня около 12.30 часов на Байкале произошло землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой единогеофизической службы РАН, толчки зафиксированы на озере Байкал, в местности недалеко от посёлка Большое Голоустное.
Ощутимые колебания почувствовали сегодня жители прибайкальских посёлков, докатилось землетрясение и до Иркутска, а также до Улан-Удэ. Так, в Иркутске интенсивность составила 3-4 балла.
Иркутяне сообщают, что в их квартирах зазвенела посуда и затряслась мебель.
Толчки ощутили и улан-удэнцы, в основном, жители верхних этажей.
«В 12.29 ч было землетрясение? Или показалось? На Саянах, на 5 этаже, диван, на котором лежала, как будто кто-то встряхнул, и прошло», - сообщила местная жительница в паблике «Аноним 03».
Подземные толчки - частое явление для Байкальского региона. Так, в феврале один за другим произошли сразу три землетрясения в Иркутской области и Бурятии, два из них - в районе Северомуйского тоннеля.
В октябре 2017 года сильные подземные толчки ощущались в Улан-Удэ - это были отголоски сейсмособытия в Еравнинском районе.
Улан-удэнцы почувствовали байкальское землетрясение
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