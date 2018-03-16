Сибирячка догола разделась в «Совкомбанке» и обещала поджечь себя

Голая томичка шокировала посетителей банка
На днях в одно из отделений «Совкомбанка» в Томске зашла женщина. Раздевшись догола посетительница залезла на стол и началась угрожать, что сейчас себя подожжёт. Ошеломлённые сотрудники банка пытались утихомирить бунтарку, а некоторые не растерялись и засняли происшествие на камеру мобильного телефона.
На ролике, выложенном в сеть видно, что женщина ведёт себя неадекватно и никого близко к себе не подпускает, со словами «могу поджечь себя одной спичкой», она что-то безуспешно ищет в сумочке. На вопрос очевидцев, с какой целью она разделась, отвечает: «Банк раздел меня до последнего клиента».
В свою очередь в пресс-службе «Совкомбанка» пояснили, что данная гражданка, которая представилась врачом больницы Томска, не является заёмщицей банка.
- У данной гражданки нет кредитов и, соответственно, нет задолженности в банке. Единственное, как она относится к банку — она получает здесь пенсию, - сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что у женщины есть психическое заболевание, она состоит на учёте в медицинском учреждении.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые передали женщину врачам скорой помощи, сообщает КП.
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