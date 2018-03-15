В Иркутске мошенница сняла вместе с «порчей» золотые украшения

В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая под предлогом снятия порчи завладела имуществом пенсионерки
Жертвой стала 67-летняя пенсионерка. Накануне днём возле дома по улице Тимирязева в Иркутске к ней подошла неизвестная, предположительно цыганка. Она представилась целительницей, а также заверила, что на пенсионерке порча и предложила ее снять.
В ближайшем дворе был проведен так называемый ритуал, по окончанию которого лже-целительница скрылась в неизвестном направлении. Пенсионерка же обнаружила, что у неё пропали золотые серьги и два кольца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Приметы подозреваемой: женщина на вид 40 лет, рост около 155-160 см, среднего телосложения, лицо продолговатое, волосы светлого цвета (крашенные), брови темного цвета (крашенные), была одета в куртку темно – коричневого цвета длиной до колен, платок цветной (имелись цвета: красный, желтый, белый, коричневый).
Граждан, узнавших по описанию разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 216940 либо 02, 112 - с мобильного телефона.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам быть предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми на улицах, не доверять и не попадаться на подобные уловки. «В случаях, если вы заметили подобные подозрительные ситуации, не оставайтесь равнодушными, незамедлительно обращайтесь в полицию», - призывают в полиции.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области
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