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В Иркутской области задержан вооружённый налётчик, напавший на салоны связи
Происшествия, 12.01.2018 18:38
Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей
В Иркутской области установили личность злоумышленника, который в течение дня совершил сразу два разбойных нападения на салоны сотовой связи в Иркутске. Им оказался 18-летний молодой человек, проживающий в посёлке Хомутово Иркутского района.
Напомним, он совершил вооружённый налёт на два салона связи 10 января в Октябрьском и Ленинском районах областного центра. В обоих случаях налётчик в медицинской маске с оружием проникал в помещение торговой точки, где, угрожая продавцам, похищал дорогие смартфоны. В первом салоне грабитель не смог совершить ограбление, так как сбежал после того, как сотрудник салона бросил в него стул. Во втором салоне сотовой связи преступник с пистолетом похитил гаджет стоимостью свыше 60 тысяч рублей.
Сыщики опросили персонал магазинов, работников и посетителей. Полицейские изучили видео с камер наблюдения, установили свидетелей и очевидцев произошедшего. Спустя сутки в результате принятых мер налётчик был задержан по месту жительства. По его словам, преступления он совершал в состоянии алкогольного опьянения. Награбленное он хотел сдать в ломбард.
Похищенные вещи и деньги изъяты. Также обнаружено оружие, которое предположительно использовал налётчик. Его доставили в отдел полиции. Следователями ОВД молодому человеку инкриминируется разбой. Санкция статьи влечёт наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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