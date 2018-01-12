Убийца Бориса Немцова будет отбывать срок в иркутской колонии

У большинства других осуждённых появилась примерная ясность с местом отбытия наказания



Бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев, признанный виновным в убийстве Бориса Немцова, прибыл в колонию в Иркутской области. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, 11 января 2017 года он прибыл в ИК №3, расположенную в Иркутске. Именно здесь он и будет отбывать 20-летний срок, назначенный судом. Данная исправительная колония строгого режима предназначена для бывших работников судов, правоохранительных органов, пожарных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.



У большинства других осуждённых по «делу Немцова» тоже появилась примерная ясность с местом отбытия наказания. Хамзат Бахаев прибыл в одну из колоний Кировской области. Братья Анзор и Шадид Губашев сейчас находятся на этапе. Первый недолгое время пробыл на пересылке в Санкт-Петербурге. Скорей всего, его везут в колонию в Карелии. Менее повезло Шадиду. Судя по маршруту его передвижения, он может оказаться в какой-нибудь из ИК на Ямале.



Напомним, суд первой инстанции 13 июля 2017 года назначил пяти участникам убийства политика от 11 до 20 лет заключения. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет, сообщает ИА «Росбалт».



В октябре Верховный суд РФ оставил этот приговор в силе.

