В Иркутске продавец салона МТС отбился от грабителя стулом (видео)













- В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Изъяты камеры видеонаблюдения. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях задержания преступника. На его поиски ориентированы все наружные экипажи полиции ГИБДД, ППСП, а также вневедомственная охрана Росгвардии по Иркутской области. К розыску налётчика также подключились сыщики Управления уголовного розыска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Граждан, которые обладают сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть отдела полиции №7 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону 8(3952)29-21-42 или 8(3952) 21-65-11 либо позвонить на телефон доверия 8(3952)21-68-88 или 02. За информацию, которая поспособствует скорейшему раскрытию преступления, назначено денежное вознаграждение, конфиденциальность гарантируется.





Полиция Иркутска разыскивает преступника, который днём 10 января совершил разбойное нападение на салон сотовой связи на улице Депутатской. Преступник угрожал предметом, похожим на пистолет.Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина в медицинской маске осматривается в салоне. Затем он достаёт из кармана пистолет и направляет его на сотрудника, требуя деньги. Одной из посетительниц удаётся убежать, а второму покупателю преступник не разрешает уйти, направляя на него пистолет.Неизвестно, чем бы всё кончилось, но один из работников хватает стул и бросает его в нападавшего. Он, испугавшись, сбегает с места.