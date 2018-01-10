В Чите будут судить подростка, отравившего детей конфетами с наркотиками

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении подростка, отравившего детей конфетами, содержащими наркотическое средство



По версии следствия, обвиняемый, страдающий наркотической зависимостью, 4 июня 2017 года получил информацию о закладке для него наркотиков в тайнике, оборудованном в заброшенном гараже возле одной из новостроек. Придя в условленное место, он забрал из тайника средство синтетического производства массой более 11,436 гр., что является крупным размером. Оно предназначалось как для личного им потребления, так и для сбыта.



После этого обвиняемый по известной ему технологии обработал частью наркотического средства конфеты и оставил их у себя на хранение для дальнейшего сбыта потенциальным покупателям. Днем 5 июня 2017 года он пришел с этими конфетами в гости к своему несовершеннолетнему приятелю и умышленно угостил ими его, трех его братьев и сестру в возрасте от 3 до 13 лет. Спустя некоторое время малолетние дети были доставлены в лечебное учреждение Читы с признаками острого отравления неизвестным веществом. Согласно заключению проведенной экспертизы, этим веществом явилось наркотическое средство синтетического производства. Детям была оказана квалифицированная медицинская помощь.



Сегодня прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Читы, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

