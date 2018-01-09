В Бурятии девушка, катаясь на «ватрушке», влетела в автомобиль

Девушка получила тяжелые травмы, катаясь на «ватрушке» в Бурятии. Видео инцидента было размещено в сети



На кадрах видно, как её сталкивают с горы в поселке Селенгинск. Однако она не смогла остановиться в нужный момент и влетела в бок проезжающего мимо автомобиля «Ниссан».



После ЧП она была госпитализирована с переломом ключицы и бедра, сообщает РЕН-ТВ.

