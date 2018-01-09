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В Бурятии девушка, катаясь на «ватрушке», влетела в автомобиль
Происшествия, 09.01.2018 19:50
Девушка получила тяжелые травмы, катаясь на «ватрушке» в Бурятии. Видео инцидента было размещено в сети
На кадрах видно, как её сталкивают с горы в поселке Селенгинск. Однако она не смогла остановиться в нужный момент и влетела в бок проезжающего мимо автомобиля «Ниссан».
После ЧП она была госпитализирована с переломом ключицы и бедра, сообщает РЕН-ТВ.
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