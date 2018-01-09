В Улан-Удэ один грузовик врезался в другой в сугробе









На улице Ботанической в воскресенье в десять вечера произошло ДТП.Грузовик «Мазда Титан» занесло, он въехал в сугроб. Машину развернуло так, что она заняла две из трёх полос движения со стороны «Мегатитана». В этот момент в него врезался другой грузовик. Пострадавших нет.