Автолюбительница в Улан-Удэ врезалась в такси «Максим»













«Тойота Надя», за рулём которой находилась женщина, врезалась в такси «Максим», водитель которой притормозил перед пешеходным переходом, пропуская пешехода.



Пострадавших нет.







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В Улан-Удэ произошло ДТП на скользкой дороге



«Тойота Надя», за рулём которой находилась женщина, врезалась в такси «Максим», водитель которой притормозил перед пешеходным переходом, пропуская пешехода.Пострадавших нет.

Недалеко от дома номер 52 по улице Павлова в воскресенье поздно вечером произошло ДТП.