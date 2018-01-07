В Улан-Удэ произошло ДТП на скользкой дороге

Вчера в 12:00 в поселке Исток столкнулись два автомобиля «Тойота Камри» и «Тойота Королла»



Пострадавших нет. Как отмечают очевидцы, на данном участке очень скользкий снежный накат, и автомобили «выкидывает» даже на небольшой скорости.



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