На территорию иркутского аэропорта пробралась дикая рысь

Дикое животное сняли очевидцы — работники аэропорта



На кадрах видно, что она совершенно не боится людей, и даже наоборот — хочет приблизиться к человеку с камерой: пытается проникнуть в служебное помещение через окно, мяукает и даже скребёт по стеклопакету лапой. Словом, ведёт себя совершенно как домашняя кошка.



Спустя несколько минут, поняв, что внутрь не пробраться, рысь удаляется.



В питомнике «К-9» ГТРК «Иркутск» подтвердили — действительно, заявка на поимку рыси из аэропорта поступала. Но так как таёжный «котёнок» ушёл восвояси, помощь кинологов не понадобилась.



