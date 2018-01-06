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На территорию иркутского аэропорта пробралась дикая рысь

Происшествия,  06.01.2018 07:45
Дикое животное сняли очевидцы — работники аэропорта

На кадрах видно, что она совершенно не боится людей, и даже наоборот — хочет приблизиться к человеку с камерой: пытается проникнуть в служебное помещение через окно, мяукает и даже скребёт по стеклопакету лапой. Словом, ведёт себя совершенно как домашняя кошка.

Спустя несколько минут, поняв, что внутрь не пробраться, рысь удаляется.

В питомнике «К-9» ГТРК «Иркутск» подтвердили — действительно, заявка на поимку рыси из аэропорта поступала. Но так как таёжный «котёнок» ушёл восвояси, помощь кинологов не понадобилась.

дикие животные
 
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