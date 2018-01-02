На работе в Бурятии в ушедшем году погибли 10 человек

За 11 месяцев прошлого года в республике произошло 49 несчастных случаев на производстве



По оперативным данным Госинспекции труда за январь-ноябрь 2017 года в Бурятии произошло 49 несчастных случаев на производстве. Из них два групповых, в результате которого один работник погиб, а трое получили тяжёлые травмы. А также ещё 9 со смертельным исходом и 38 с тяжёлыми последствиями.



Уровень производственного травматизма по отношению к аналогичному периоду 2016 года увеличился на 2,1%. Рост смертельного травматизма составил 28,6%, рост травматизма с тяжёлым исходом – 5,5%.



Территориальным органом Роструда закончено расследование и принято к учёту 44 несчастных случая на производстве.



Среди предприятий по видам экономической деятельности наиболее высокий уровень производственного травматизма зафиксирован на обрабатывающих производствах, где зарегистрировано 12 несчастных случаев, что составляет 27,3%.



При этом на Улан-Удэнском авиационном заводе зарегистрировано 6 случаев на производстве с тяжёлым исходом. Семь или 15,9% зарегистрированы в организациях по добыче полезных ископаемых. Из них 4 произошли в ОАО «Бурятзолото». В организациях торговли произошло 5 несчастных случаев, что составляет 11,4%.



- Проведённый анализ материалов расследований несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями, законченных в период с 1 января по 30 ноября 2017 года показал, что основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (43,2%), - сообщает Госинспекция труда в Бурятии.



Основным видом явилось падение с высоты – 31,8% (14 из 44 несчастных случаев). Шесть (13,6%) произошли вследствие воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин.



В числе самых опасных профессий по-прежнему остаются водителей и пострадало 7. И 7 работников по обслуживанию или ремонту электрооборудования и 4 слесаря. Также тяжёлые травмы получили 4 женщины.

