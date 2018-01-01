На Дальнем Востоке во время гуляний сгорела главная ёлка и фигура Деда Мороза

В ночь на понедельник в самом центре Южно-Сахалинска в разгар новогодних гуляний загорелась 25-метровая искусственная ёлка



Пожарным, которые, по данным МЧС, прибыли на место через минуту, оставалось лишь пролить металлический каркас новогоднего дерева. Погибших и пострадавших нет.



Предварительной причиной возгорания новогодней ёлки на площади в Южно-Сахалинске назвали неудачный запуск петарды, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.



- Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард, — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы мэрии, сейчас на площади Ленина завершается демонтаж каркаса. На её месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.



Ранее мэрия заявляла, что создана специальная комиссия по расследованию инцидента, сообщает РИА Новости.



В этот же день произошёл пожар у главной елки Петропавловска-Камчатского. Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе городской администрации, предварительная причина инцидента - короткое замыкание.



Огонь практически полностью уничтожил фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые были приобретены в этом году. На место происшествия вызвали пожарных. Возгорание удалось ликвидировать. Сама елка, по словам представителя мэрии, не пострадала

