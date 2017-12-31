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В Улан-Удэ столкнулись четыре автомобиля
Происшествия, 31.12.2017 10:29
Накануне вечером на остановке «Заря» ВАЗ, выехавший с прилегающей территории, спровоцировал аварию с участие ещё трёх автомобилей
ВАЗ столкнулся с «Тойтой РАВ 4», которую от удара выкинуло на встречную полосу движения, где японская иномарка столкнулась с автомобилем «Хендай». Виновника же ДТП в этот момент откинуло на «Тойоту Спасио».
Пострадали только автомобили, сообщают очевидцы.
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