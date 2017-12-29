Маньяку Михаилу Попкову из Ангарска продлили срок под стражей





Также были разрешены некоторые процессуальные вопросы, в частности, о рассмотрении уголовного дела в частично закрытом режиме. Поскольку Попков обвиняется в совершении серии особо тяжких преступлений судебное разбирательство будет закрыто в части.



Уголовное дело в отношении ангарского маньяка поступило в Иркутский областной суд 15 декабря, материалы составили 322 тома. Подсудимому предъявлено обвинение в 59-ти убийствах и одном покушении на убийство, совершённых в период с 1992 по 2010 годы, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.



Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Михаила Попкова состоялось в Иркутском областном суде 28 декабря. Суд продлил маньяку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 июня 2018 года.