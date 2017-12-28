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В Иркутской области раскрыли крупную бутлегерскую сеть
Происшествия, 28.12.2017 17:55
Изъято более 70 тысяч литров спирта
В Иркутской области сотрудники МВД, во взаимодействии с прокуратурой и при силовой поддержке спецназа Росгвардии завершили операцию, в результате которой пресечена деятельность организованной группы бутлегеров. Из незаконного оборота изъято свыше 70 тысяч литров суррогатного алкоголя.
В мероприятиях было задействовано почти 300 сотрудников органов внутренних дел. Проведено 90 обысков в городах Иркутск, Братск, Шелехов, Саянск, Железногорск-Илимский, Черемхово, где обнаружены многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственный цех, расположенный в Нижнеилимском районе.
Бутлегеры не только изготавливали различные алкогольные суррогаты, но и принимали поставки такой продукции из других субъектов страны. Это десятки наименований водки, коньяков и напитков на их основе, а также различные настойки.
Установлено 13 подозреваемых. Предполагаемые лидеры группы и ее наиболее активные участники в количестве 6 человек заключены под стражу и направлены в следственный изолятор.
Также установлена оптово-розничная сеть, которая использовалась для продажи алкоголя и состоящая как минимум из 50 торговых точек (павильоны, магазины, мини-маркеты), расположенных в разных районах области.
Степень и характер совершенных злоумышленниками деяний квалифицированы в соответствии с частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса – «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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