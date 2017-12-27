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«Я увёл девочку и пытался совершить половой акт»: В Улан-Удэ поймали педофила (видео)

«Я увёл девочку и пытался совершить половой акт»: В Улан-Удэ поймали педофила (видео)
Происшествия,  27.12.2017 15:24
Преступник, который поставил на уши весь город, жил один в квартире с тремя ротвейлерами

В Улан-Удэ поймали педофила, которого разыскивали почти 1,5 месяца. Как сообщал «Байкал-Daily», неизвестный седоволосый мужчина обманом увёл 8-летнюю девочку со двора на улице Бабушкина. За руку он привёл её под висячий мост на острове Богородский, где совершил насильственные действия сексуального характера. Девочке удалось сбежать, пока педофил снимал с себя одежду.

Преступник перепугал весь город, комитет по образованию рекомендовал родителям не отпускать детей одних в школу. Полицейские проводили массовый забор слюны для анализа ДНК у подходящих под описание мужчин. 

Сегодня правоохранительные органы сообщили о задержании педофила. Помогла в этом одна из местных жительниц, которая, увидев ориентировки подозреваемого, транслировавшиеся по телевидению, сообщила, что видела похожего мужчину в определённом месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.  

Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 59-летний, нигде не работающий житель микрорайона Энергетик.

- Подозреваемый задержан 26 декабря оперуполномоченными управления уголовного розыска МВД, - уточнили в пресс-службе министерства внутренних дел.  

Мужчина оказался не женат, на протяжении последних 6-ти лет проживал один в квартире вместе с тремя ротвейлерами.

- У него были изъяты биологические образцы для сравнительного исследования, в ходе которого экспертами установлено, что генетический материал мужчины полностью совпадает с генотипом, который был выделен из биологических объектов, обнаруженных на одежде потерпевшей девочки, в том числе её нижнем белье. После того, как версия следствия была подтверждена экспертным путем, подозреваемый был задержан, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.




В ходе допроса в присутствии адвоката задержанный признался во всём.

Как рассказал мужчина на допросе, в день преступления он покупал на Центральном рынке кости для своих питомцев, а затем решил зайти ещё в несколько продуктовых магазинов, для чего пешком пересекал дворы по улице Бабушкина, где и увидел игравших на детской площадке девочек.

- Это было 15 октября 2017 года в районе Богородского острова. Я увёл девочку, раздел её, пытался совершить половой акт, но получилось так, что она убежала. Эту девочку я раньше не знал, - рассказал на допросе следователям мужчина. 

На вопрос, почему он подошёл именно к маленькой девочке, задержанный ответил: «Получилось так, что разговорился в дороге, она пошла на контакт».

- Вы знали, что вас разыскивают правоохранительные органы? - уточнил следователь.

- Меня вызывали в Следственный комитет, брали анализ слюны. Спрашивали. где я был 15 октября. Я ответил, что был дома. Я сразу не сказал о совершении преступления, потому что боялся ответственности, - ответил мужчина.

Мужчине уже предъявлено предварительное обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).  

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.  

педофилия сексуальное насилие
 
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