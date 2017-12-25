Цыганки выманили у пожилой иркутянки 6 тысяч рублей

Пенсионерка заплатила аферисткам якобы за услуги гадания



В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих женщин цыганской национальности, подозреваемых в хищении денег у пожилой иркутянки.



Жертвой мошенниц стала 78-летняя жительница Ленинского района областного центра. Пользуясь доверием пенсионерки, злоумышленницы под предлогом гадания выманили у неё 6 тысяч рублей, после чего скрылись.



По словам одной из задержанных, работницы сферы торговли, это был её криминальный дебют. Сейчас она активно сотрудничает со следствием. Вместе с тем, вторая подельница, работавшая в одной из жилищных компаний дворником, категорически отрицала свою причастность к имущественному преступлению. Однако следственные органы располагают всем объёмом доказательств участия противоправного тандема в совершённом деянии.



В настоящее время обе аферистки помещены в изолятор временного содержания. Полицейские проверят их причастность к совершению иных подобных преступлений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Граждан, которые обладают информацией о задержанных, полиция просит обратиться в дежурную часть ОП 4 МУ МВД России «Иркутское» либо по телефону 02, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

