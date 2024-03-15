Игорь Шутенков приехал на участок с супругой
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков утром в пятницу проголосовал на выборах президента России. Вместе с супругой они, как обычно, пришли на участок, организованный в школе № 63.
«Друзья, сегодня перед работой вместе с супругой зашли на избирательный участок и проголосовали. Избирательная комиссия работает быстро и оперативно. Также отдали свой голос за «Народный бюджет», чтобы наш город становился еще краше и лучше. На участках даже можно пройти диспансеризацию и отведать вкусных булочек», - написал в своём Telegram-канале Игорь Шутенков.
Он обратился к горожанам:
«Все мы с вами понимаем, что сегодня нам, как никогда, важно сделать правильный выбор. Именно от нас с вами зависит будущее нашей страны, поэтому каждый голос важен! Приходите, голосуйте! Только вместе мы сделаем нашу страну ещё сильнее».
Избирательные участки открылись 15 марта в 8.00 и будут работать до 20.00. Голосование на выборах президента России будет проходить три дня, основным днём станет 17 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром, до работы, свой голос отдал глава Бурятии Алексей Цыденов. Вместе с женой он приехал на участок ещё до его открытия.
Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
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