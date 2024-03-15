15 марта

14 марта

Популярное

Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны

Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента страны
Власть, 
Игорь Шутенков приехал на участок с супругой

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков утром в пятницу проголосовал на выборах президента России. Вместе с супругой они, как обычно, пришли на участок, организованный в школе № 63.

«Друзья, сегодня перед работой вместе с супругой зашли на избирательный участок и проголосовали. Избирательная комиссия работает быстро и оперативно. Также отдали свой голос за «Народный бюджет», чтобы наш город становился еще краше и лучше. На участках даже можно пройти диспансеризацию и отведать вкусных булочек», - написал в своём Telegram-канале Игорь Шутенков.



Он обратился к горожанам:

«Все мы с вами понимаем, что сегодня нам, как никогда, важно сделать правильный выбор. Именно от нас с вами зависит будущее нашей страны, поэтому каждый голос важен! Приходите, голосуйте! Только вместе мы сделаем нашу страну ещё сильнее».

Избирательные участки открылись 15 марта в 8.00 и будут работать до 20.00. Голосование на выборах президента России будет проходить три дня, основным днём станет 17 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня утром, до работы, свой голос отдал глава Бурятии Алексей Цыденов. Вместе с женой он приехал на участок ещё до его открытия.

выборы мэр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик
Глава Бурятии передал Иволгинскому району погрузчик
Власть, 14.03.2024
В прошлом году район получил два грейдера и самосвал
Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Глава Бурятии поручил ускорить вывод на маршруты новых автобусов
Власть, 11.03.2024
«Коллеги, вижу, что работа затянулась в ряде районов», - отметил Алексей Цыденов
Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Руководитель отделения СФР по Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 11.03.2024
Оказались нарушены права жительницы Тарбагатайского района и её детей
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Глава Бурятии приехал поздравить работающих 8 марта женщин
Власть, 08.03.2024
Алексей Цыденов: «Вы по-настоящему наполняете нашу жизнь смыслом, любовью и радостью»
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
Власть, 08.03.2024
Гранты предоставят из республиканского бюджета
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Мэр Улан-Удэ поздравил женщин с Международным женским днём
Власть, 08.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил женщин Бурятии с 8 марта
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Путин вспомнил о своём полёте на вертолёте в Улан-Удэ
Власть, 07.03.2024

Президент «летал» на тренажёре Ми-171А2

Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Осталась неделя до окончания приёма заявок на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Власть, 07.03.2024
Продолжается набор на третий поток программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030»
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Экс-глава Иволгинского района Бурятии получил реальный срок за взятки
Власть, 07.03.2024
Суд вынес обвинительный приговор Виктору Очирову

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^