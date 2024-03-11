Сейчас жители вынуждены переплачивать за проезд
11 марта на планёрном совещании глава Бурятии Алексей Цыденов поручил пересмотреть схему движения автобусного маршрута «Улан-Удэ – Кяхта».
Как сообщал «Байкал-Daily», жители Селенгинского района вынуждены переплачивать за поездки в Кяхтинский, поскольку прямых рейсов из Гусиноозёрска в Кяхту нет. Потому они отдают полную стоимость билета до Улан-Удэ.
«Наши жители пишут, что при высадке в Гусиноозёрске им приходится оплачивать полный проезд до Кяхты, поскольку в схеме движения остановка в Гусиноозерске не предусмотрена. Так, конечно, быть не должно. Эту остановку необходимо добавить в схему маршрута и развести оплату», - поручил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии поручил исправить несправедливость с оплатой на районном маршруте
Власть, Фото:
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Сейчас жители вынуждены переплачивать за проезд
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