В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район





Жители Селенгинского района рассказали, что вынуждены переплачивать за поездки в Кяхтинский, поскольку прямых рейсов из Гусиноозёрска в Кяхту нет. Потому они отдают полную стоимость билета до Улан-Удэ.



- Но где взять такие деньги, если ездить нужно каждую неделю? Раньше оплачивали от и до того места, куда едешь, ведь это промежуточные станции, – заявили люди в группе «Селенга-инфо. 24/7» и поинтересовались, кто должен заниматься этим вопросом.



В Минтрансе РБ пояснили: остановки в Гусиноозёрске нет в маршрутной документации междугороднего автобуса № 260 «Улан-Удэ – Кяхта». Прежде чем сделать это, муниципалитет должен собрать пакет документов и предоставить в министерство. Пассажирам предложили взять дело в свои руки и обратиться к местным властям с соответствующей инициативой на официальном сайте района.

