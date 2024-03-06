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В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район

В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Им каждую неделю приходится разоряться на автобус

Жители Селенгинского района рассказали, что вынуждены переплачивать за поездки в Кяхтинский, поскольку прямых рейсов из Гусиноозёрска в Кяхту нет. Потому они отдают полную стоимость билета до Улан-Удэ.

- Но где взять такие деньги, если ездить нужно каждую неделю? Раньше оплачивали от и до того места, куда едешь, ведь это промежуточные станции, – заявили люди в группе «Селенга-инфо. 24/7» и поинтересовались, кто должен заниматься этим вопросом.

В Минтрансе РБ пояснили: остановки в Гусиноозёрске нет в маршрутной документации междугороднего автобуса № 260 «Улан-Удэ – Кяхта». Прежде чем сделать это, муниципалитет должен собрать пакет документов и предоставить в министерство. Пассажирам предложили взять дело в свои руки и обратиться к местным властям с соответствующей инициативой на официальном сайте района.  
маршрутки жалобы Селенгинский район Кяхтинский район

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