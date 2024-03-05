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Алексей Цыденов подписал откорректированный закон о гимне Бурятии

Алексей Цыденов подписал откорректированный закон о гимне Бурятии
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В него внесли несколько изменений

На очередной сессии 27 февраля депутаты Народного Хурала одобрили изменения в республиканский закон «О государственном гимне Бурятии». Некоторые термины в нём привели в соответствие с нормами современного бурятского литературного языка.

В частности, в приложении № 2 к этому закону слово «республикын» заменили на «уласай», а «гимн» – на «hүлдэ дуун».

- Также структура приложения приводится в соответствие с правилами юридической техники. Уточнена лексическая конструкция текста закона, – отметил председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов, выступивший докладчиком по вопросу.

Он подчеркнул, что дополнительных расходов из республиканской казны это не потребует. Депутаты поправки дружно поддержали. А накануне откорректированный закон подписал глава республики Алексей Цыденов. Его разместили на официальном сайте правительства РБ. Документ уже вступил в силу.

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