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В Бурятии подправили закон о гимне

В Бурятии подправили закон о гимне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В нём заменили несколько слов

На очередной сессии 27 февраля депутаты Народного Хурала одобрили изменения в республиканский закон «О государственном гимне Бурятии». Некоторые термины в нём привели в соответствие с нормами современного бурятского литературного языка.

В частности, в приложении № 2 к этому закону слово «республикын» заменили на «уласай», а «гимн» – на «hүлдэ дуун». 

- Также структура приложения приводится в соответствие с правилами юридической техники. Уточнена лексическая конструкция текста закона, – отметил председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов, выступивший докладчиком по вопросу. 

Он подчеркнул, что дополнительных расходов из республиканской казны это не потребует. Депутаты поправки дружно поддержали. 
Народный Хурал гимн Бурятии законопроект

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