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В Бурятии прояснили историю с курткой от Алексея Цыденова

В Бурятии прояснили историю с курткой от Алексея Цыденова
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он не дал замёрзнуть бойцу, оставшемуся без бушлата

Всё произошло 13 февраля в международном аэропорту «Байкал». Утром из Москвы прибыл рейс с делегацией из Бурятии – она возвращалась в республику после трёхдневного празднования Сагаалгана на ВДНХ (возрастное ограничение – 0+).

Гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев заметил, что глава Бурятии Алексей Цыденов задержался у трапа самолёта, как будто ожидая кого-то. Как выяснилось, участника специальной военной операции, тоже прилетевшего домой.

- Чуть позже вышел парень, боец СВО – и почему то без куртки. Глава поделился с парнем курткой и тот, довольный, пошёл в автобус, – написал утром руководитель «Байкала» на своей странице во «ВКонтакте». – Видно было, что делалось это не для пиара, а просто по доброте душевной.

После этого Алексея Цыденова, по словам Гармаева, в соцсетях начали обвинять в «пиаре». Генеральный директор аэропорта решил узнать подробности этой истории. Оказалось, что одежда и не принадлежала главе. 

- Наш боец перепутал бушлат в зале ожидания в «Домодедово» и по ошибке надел куртку другого солдата, – рассказал он. – Перед самым вылетом хозяин нашёлся – он зашёл на борт с сотрудником полиции и забрал свой бушлат. А наш парень в итоге остался без верхней одежды. Всё это произошло на глазах пассажиров, в том числе – главы.

Алексей Цыденов связался с Улан-Удэ и попросил привезти участнику СВО вещи. Куртку передали военнослужащему прямо у трапа.

- Всю эту историю видел весь самолёт. Вот, оказывается, какая предыстория, – подчеркнул Дмитрий Гармаев. – Не ожидал из-за простой ситуации такой агрессии в комментариях в адрес главы Бурятии. Прошу прощения, что втянул его в историю. Хотел, как лучше.
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