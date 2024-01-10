Жаргалма Бадмажапова избавилась от приставки «и.о.»
9 января в Забайкалье подписано распоряжение о назначении Жаргалмы Бадмажаповой на должность министра экономического развития региона. Документ подписал глава края Александр Осипов.
Ранее Жаргалма Бадмажапова была назначена исполняющей обязанности министра с испытательным сроком и до согласования её кандидатуры с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
- Жаргалма Бадмажапова родилась в 1986 году в селе Кусочи Могойтуйского района Забайкалья. Окончила Читинский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» (по отраслям), квалификация – экономист-менеджер, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Уроженка Агинского округа назначена министром экономики Забайкалья
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